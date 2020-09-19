В США умерла старейший член Верховного суда Рут Бейдер Гинзбург

Старейший член американского Верховного суда Рут Бейдер Гинзбург умерла в возрасте 87 лет в Вашингтоне. Она занимала эту должность почти 30 лет.

Как сообщает CNN, причиной смерти Гинзбург стал рак поджелудочной железы, ее смерть наступила в результате осложнений. Председатель Верховного суда Джон Робертс сообщил, что они потеряли любимую коллегу. Он уверен, что будущие поколения будут помнить Гинзбург как неутомимого и решительного борца за справедливость.

Рут Бейдер Гинзбург была второй по счету женщиной в истории Соединенных Штатов, ставшей судьей Верховного суда. Она работала на этой должности с 1993 года. Она защищала позицию по социальным вопросам, включая право на аборт, право голоса, однополые браки, и пользовалась уважением молодежи.

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