В Китае школьница погибла от рук учителя из-за неправильного ответа

В китайской провинции Сычуань учитель до смерти забил десятилетнюю ученицу во время урока математики. Девочка неправильно ответила на вопросы.

Как сообщает РИА Новости, все произошло 10 сентября, когда в Китае отмечали День учителя. Школьница принесла своим преподавателям цветы, в том числе учителю математики.

Однако на его уроке она не смогла правильно ответить на два вопроса. Чтобы наказать девочку, учитель поставил ее на колени, начал дергать за уши и бить кулаками по голове.

Сестра-близняшка погибшей, с которой они учились в одном классе, рассказала, что девочка не смогла самостоятельно подняться после наказания. Вернуться на свое место ей помогли ученики.

Через три часа педагог позвонил бабушке девочки и попросил забрать ее из школы из-за плохого самочувствия. Когда женщина пришла за внучкой, то заметила, что девочка не может открыть глаза и не говорит. Ученицу доставили в больницу, где она умерла.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, петербуржцу, избившему до смерти многодетную мать, предъявили обвинение.