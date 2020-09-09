Петербуржцу, избившему до смерти многодетную мать, предъявили обвинение

Прокуратура Невского района предъявила обвинение местному жителю по факту умышленного нанесения вреда здоровью, повлекшему смерть по неосторожности.

Согласно версии следствия, трагедия произошла в ночь на 15 мая 2020 года на Дальневосточном проспекте. По неизвестным причинам обвиняемый накинулся с кулаками на свою возлюбленную в присутствии их общих пятерых несовершеннолетних детей. Женщина с серьезными травмами была доставлена в больницу. К несчастью, врачи не смогли стабилизировать состояние и спасти жизнь пострадавшей — она умерла через несколько дней. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Санкт-Петербурга.

В ближайшее время уголовное дело будет передано для рассмотрения в Невский районный суд.

Пятерых малолетних детей погибшей в настоящее время опекает их дедушка — отец женщины.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге рецидивисту предъявили обвинение за покушение на убийство и разбой в 2007 году.