В ДТП с грузовиком в Оренбургской области погибли пять человек

В Оренбургской области произошло серьезное ДТП с участием легкового авто и грузовика. В результате столкновения погибли пять человек.

Авария случилась вечером 8 сентября, однако подробности трагического происшествия стали известны только сегодня. По предварительным данным, водитель легковушки ВАЗ-21140 выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Scania. В результате происшествия скончались водитель авто и четверо пассажиров.

Как сообщил RT со ссылкой на региональное управление МВД, 21-летний и 35-летний мужчины, а также неустановленные на данный момент женщина и мужчина от полученных травм скончались на месте ДТП.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на улице Маршала Казакова водитель погиб в ДТП с автобусом. Правоохранители проводят проверку и устанавливают обстоятельства автомобильной аварии.