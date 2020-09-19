На Маршала Казакова водитель погиб в ДТП с автобусом

Ночью в субботу, 19 сентября, в Красносельском районе произошло смертельное ДТП, участниками которого стали автобус и иномарка. Водитель последней погиб на месте.
Согласно информации петербургского управления ГИБДД, это произошло в два часа ночи у дома №62 по улице Маршала Казакова. Предварительно, 26-летний водитель BMW не справился с управлением и влетел автобус Scania, припаркованный на обочине.
На месте работала реанимация, однако спасти мужчину не удалось. При аварии водитель получил тяжелые травмы и скончался на месте происшествия.
Сейчас правоохранители проводят проверку и устанавливают обстоятельства автомобильной аварии.
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