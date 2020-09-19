До конца года в Петербурге восстановят еще пять фонтанов

В Петербурге продолжается программа по восстановлению и реконструкции городских фонтанов, которая продлится до 2024 года. До конца текущего года Водоканал собирается отремонтировать еще пять фонтанов.

Кроме того, как сообщили в пресс-службе Смольного, в следующем году в городе заработают еще семь восстановленных фонтанов и фонтанных комплексов.

В Смольном напомнили, что в 2020 году в Петербурге досрочно отремонтировали фонтан «Слава» в парке Победы. В начале сентября начались работы по ремонту фонтана у дома №41 по Лермонтовскому проспекту. Фонтан прямоугольной формы будет выполнен из нескольких рядов, на которых будет 45 водных струй высотой до 3,5 метров. Также фонтан оснастят подсветкой струй. Он будет полностью готов до конца октября.

Также в Петербурге продолжается ремонт фонтанов у домов №№ 207 и 224 на Московском проспекте и фонтана на Академическом проспекте в Пушкине.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что фонтан с подсветкой на Лермонтовском проспекте заработает к концу октября.