Фонтан с подсветкой на Лермонтовском проспекте заработает к концу октября

Работы будут проводиться в течение почти двух месяцев. Фото: Pixabay

Работы будут проводиться в течение почти двух месяцев. Фото: Pixabay

В Северной столице отремонтируют фонтан на Лермонтовском проспекте.

В настоящее время на водомете проходит первый этап ремонтных работ. Рабочие организуют съем старой плитки, пришедшей в непригодность — с течением времени она стала рассыпаться и проросла травой. Известно, что фонтан в работающем виде последний раз наблюдали аж в XX веке — 1999 году.

На данный момент от фонтана осталось лишь основание — его «чаша». В дирекции по строительству ГУП «Водоканала» отметили, что у водомета заменят все конструкции из железобетона и гранитную облицовку. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Отметим, что водопровод до настоящего времени к объекту подведен не был. Струя фонтана раньше била благодаря специальному насосу, который перекачивал воду из бочек. В ходе реализуемых работ водомет все же подключат к системе водоснабжения.

Ожидается, что отреставрированный фонтан уже в конце октября порадует петербуржцев водной картиной из 45 струй и красивой подсветкой, которая будет включаться по вечерам.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петергофе не работали некоторые фонтаны.