В Петергофе не работали некоторые фонтаны

Их смогли включить не сразу по техническим причинам.

Сегодня, 29 август, далеко не все посетители Петергофа смогли полюбоваться на некоторые фонтаны музея-заповедника. Об этом пишет «Комсомольская правда». Сразу четыре достопримечательности не работали – не включили «Шахматную гору», «Римские», «Адама» и «Снопа», которые находятся в Нижнем парке. Сотрудники музея пояснили, что фонтаны не работали по техническим причинам. Все неполадки устранили примерно за час, так что долго посетителям ждать не пришлось. Сейчас фонтаны работают исправно.

Напоминаем, что Верхний сад Петергофа не доступен для граждан, потому что там планируют делать ремонт. Сейчас ищут подрядчика, которые возьмется за эту задачу.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Верхний сад Петергофа откроется для посетителей не раньше 2024 года.