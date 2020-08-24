Верхний сад Петергофа откроется для посетителей не раньше 2024 года

Верхний сад Петергофа откроется для посетителей не раньше 2024 года
Подать заявку на участие в конкурсе на реставрацию можно до 28 августа. Фото: peterhofmuseum.ru

На реставрацию Верхнего сада в Петергофе выделено немногим меньше миллиарда рублей. Сейчас государственное учреждение ищет подрядчика для проведения работ.

Завершить ремонт необходимо до конца 2023 года, чтобы уже в 2024 году Верхний сад стал доступен для посещения. На сайте госзакупок, пишет Neva.Today, появилась информация об итоговой стоимости проекта, которая равняется 932,8 млн рублей. Финансирование осуществляет федеральный бюджет и непосредственно ГМЗ «Петергоф». Подать заявку на участие в конкурсе можно до 28 августа.

В рамках реставрации необходимо проредить растения, вырубив больные и старые, установить новые зеленые коридоры и беседки, смонтировать деревянные скамейки и вернуть былое великолепие фонтанам «Дубовый» и «Межеумный».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что реставрационные работы в Петергофе также ждут Китайский дворец Екатерины II и Меншиковский дворец.

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