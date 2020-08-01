В Петергофе отреставрируют сразу два дворца за 73,2 млн рублей

В Петергофе отреставрируют сразу два дворца за 73,2 млн рублей
Два здания приведут в порядок за два года. Фото: pixabay.com

В порядок приведут Дворец Меншикова и Китайский дворец Екатерины II.

В Петергофе планируют отреставрировать Дворец Меншикова и Китайский дворец Екатерины II в Ораниенбауме до ноября 2022 года. Об этом свидетельствует информация в Единой информационной системе в сфере закупок. Власти готовы выделить на эти цели максимум 73,2 миллиона рублей – осталось найти подрядчика. Компанию, которая возьмется за приведение в порядок исторических зданий, будут искать до 24 августа. Затем, по итогам аукциона, будет заключен контракт. Ожидается, что победителя объявят в самом конце лета.

В условиях конкурса написано, что в Дворце Меншикова нужно отреставрировать парадную гранитную лестницу и дворцовые гроты. Во внимании также нуждается ландшафт парка Китайского дворца.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что коня на Аничковом мосту отреставрировали после акта вандализма. В ходе работы реставраторы обнаружили, что вандалы вырвали повод из одного авторского крепежа.

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