В Петергофе отреставрируют сразу два дворца за 73,2 млн рублей

Два здания приведут в порядок за два года. Фото: pixabay.com

Два здания приведут в порядок за два года. Фото: pixabay.com

В порядок приведут Дворец Меншикова и Китайский дворец Екатерины II.

В Петергофе планируют отреставрировать Дворец Меншикова и Китайский дворец Екатерины II в Ораниенбауме до ноября 2022 года. Об этом свидетельствует информация в Единой информационной системе в сфере закупок. Власти готовы выделить на эти цели максимум 73,2 миллиона рублей – осталось найти подрядчика. Компанию, которая возьмется за приведение в порядок исторических зданий, будут искать до 24 августа. Затем, по итогам аукциона, будет заключен контракт. Ожидается, что победителя объявят в самом конце лета.

В условиях конкурса написано, что в Дворце Меншикова нужно отреставрировать парадную гранитную лестницу и дворцовые гроты. Во внимании также нуждается ландшафт парка Китайского дворца.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что коня на Аничковом мосту отреставрировали после акта вандализма. В ходе работы реставраторы обнаружили, что вандалы вырвали повод из одного авторского крепежа.