Коня на Аничковом мосту отреставрировали после акта вандализма

Коня на Аничковом мосту отреставрировали после акта вандализма
Аничков мост. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В Петербурге завершили противоаварийные работы на скульптурной группе «Укротители коней» на Аничковым мосту. Статуя была повреждена вандалами в начале лета.

«Реставраторы соединили деформированные поводья уздечки», — приводит ТАСС слова представителя Государственного музея городской скульптуры.

В ходе работы реставраторы обнаружили, что вандалы вырвали повод из одного авторского крепежа. Деталь повредилась и повисла на втором креплении. Старый латунный крепеж заменили на новый. Запаивать верхний фрагмент не стали, так как решили сохранить авторский способ соединения фрагментов.

О повреждении одного из коней на Аничковом мосту стало известно 15 июня. Жертвой вандалов скульптура стала не впервые. Как рассказали в Музее городской скульптуры, кони на Аничковом мосту и Грифоны на Банковскому мосту чаще всего подвергаются нападениям.

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