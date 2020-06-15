На Аничковом мосту вандалы повредили одного из коней Клодта

На Аничковом мосту вандалы повредили одного из коней Клодта
Кони Петра Клодта появились на Аничковом мосту в 1841 году. Фото: Baltphoto

Неизвестные вандалы повредили один из символов Северной столицы — часть ансамбля из четырех скульптур под названием «Укротители коней» Петра Клодта, стоящих на Аничковом мосту через Фонтанку.

Оказалось, что у одного из коней повреждена бронзовая уздечка, передает корреспондент ТАСС. Возможно, есть еще какие-то повреждения, об этом уже будут судить реставраторы. Об инциденте стало известно в понедельник, 15 июня. В ближайшее время специалисты отправятся на место происшествия и изучат памятник, чтобы оценить масштаб ущерба.

При этом представительница Музея городской скульптуры, в чьем ведении находятся «Укротители коней» подчеркнула, что это далеко не первый случай, когда произведение искусства становится объектом хулиганских устремлений.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Красногвардейском районе Петербурга пьяный вандал разгромил лопатой восемь иномарок.

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