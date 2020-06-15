На Заневском проспекте пьяный мужчина разгромил лопатой 8 иномарок

В Красногвардейском районе Северной столицы росгвардейцы задержали пьяного хулигана, который громил лопатой припаркованные автомобили.
Инцидент произошел 12 июня, около десяти утра наряд вневедомственной охраны по Красногвардейскому району задержал выходца одного из соседних государств, который в нетрезвом виде из хулиганских побуждений повредил восемь иномарок, припаркованных на стоянке рядом с одним домов по Заневскому проспекту.
О происходящем стражам порядка сообщил консьерж, который заметил дебошира по камерам наблюдения. Злоумышленник успел нанести значительные повреждения иномаркам «Range Rover», «Hyundai», «Mercedes», «BMW», «Ford», «Ravon» и двум машинам «Volkswagen». Хулигана передали сотрудникам полиции.
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