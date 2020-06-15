Нетрезвая женщина угрожала взорвать Медсанчасть на Варшавской

В полицию сообщили, что позвонила женщина, которая угрожала взорвать поликлинику на Варшавской улице.

Как стало известно gazeta.spb.ru, инцидент произошел в субботу, 13 июня.

По адресу Варшавская улица, дом №100 находится многопрофильный медицинский центр МСЧ №157. Полиция выяснила, что женщина проживает доме на улице Червонного Казачества. Однако, когда они приехали по адресу, где она проживает, то дверь никто не открыл.

При осмотре прилегающей территории медицинского центра опасных предметов не обнаружили.

На следующий день у дома на улице Червонного Казачества сотрудники полиции задержали женщину в состоянии алкогольного опьянения. В отношении нарушительницы составлен административный протокол по статье 19.13 КоАП России.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Центральном районе Петербурга из здания Арбитражного суда накануне дважды эвакуировали людей из-за сообщения «минеров». В полицию с мобильного телефона, принадлежащего 22-летнему гражданину Узбекистана, позвонил неизвестный и сообщил, что Арбитражный суд заминирован, «и это не шутка».