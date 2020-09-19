На Народной пешеходный переход не поделили Volvo и Mazda

В Петербурге на Народной не смогли разъехаться два легковых автомобиля. По словам очевидцев, один из водителей не соблюдал дистанцию.

Авария случилась сегодня, 19 сентября, у дома №33. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что транспортные средства столкнулись на пешеходном переходе. Водитель Volvo не успел затормозить и ударил Mazda в задний бампер.

В результате и без того плотное движение стало труднее.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Мурманском иномарка въехала в прицеп со знаками дорожных работ. Машину накрыла лавина дорожных конструкций.