На Народной пешеходный переход не поделили Volvo и Mazda

На Народной пешеходный переход не поделили Volvo и Mazda
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

В Петербурге на Народной не смогли разъехаться два легковых автомобиля. По словам очевидцев, один из водителей не соблюдал дистанцию.

Авария случилась сегодня, 19 сентября, у дома №33. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что транспортные средства столкнулись на пешеходном переходе. Водитель Volvo не успел затормозить и ударил Mazda в задний бампер.

В результате и без того плотное движение стало труднее.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Мурманском иномарка въехала в прицеп со знаками дорожных работ. Машину накрыла лавина дорожных конструкций.

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