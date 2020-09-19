В ДТП с Lexus на «Нарве» пострадала семилетняя девочка и четверо взрослых

В ДТП с Lexus на &#171;Нарве&#187; пострадала семилетняя девочка и четверо взрослых
Пострадавших госпитализировали. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Ломоносовском районе Ленобласти произошло ДТП, в результате которого пострадали пять человек, в том числе ребенок.

Авария случилась утром субботы, 19 сентября, на трассе «Нарва». За рулем Chevrolet сидел мужчина 1968 года рождения, кто управлял Lexus не уточняется.

Как сообщили в УГИБДД, в результате столкновения пятеро пассажиров Chevrolet были госпитализированы с различными травмами, 7-летняя девочка отделалась ушибами.

Другие подробности неизвестны.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Народной пешеходный переход не поделили Volvo и Mazda. По словам очевидцев, один из водителей не соблюдал дистанцию.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
дтп нарва происшествия


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Борис Джонсон объявил о второй волне коронавируса в Великобритании
В ДТП с Lexus на «Нарве» пострадала семилетняя девочка и четверо ...
На Народной пешеходный переход не поделили Volvo и Mazda
«Фитнес хаус» закрыл бассейн и отменил детские тренировки после ...
До конца года в Петербурге восстановят еще пять фонтанов
В Петербурге пройдут ежегодный Фестиваль ледоколов
Синоптик рассказал россиянам, какой будет зима
«Зенит» встретится с «Уралом» в матче РПЛ