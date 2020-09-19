«Дорогая авария»: тройное ДТП с Mercedes собрало пробку на Приморском шоссе

В Петербурге на Приморском шоссе произошло ДТП с тремя легковыми автомобилями. Машины выстроились «паровозиком».

Авария случилась в субботу, 19 сентября. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что один автомобиль врезался в другой. Второй из-за удара стукнул третий. У иномарок помялись капоты и задние бамперы. Очевидцы также отметили, что в ДТП пострадали автомобили Mercedes.

«Дорогая авария», — пошутил подписчик группы.

Из-за дорожного инцидента в сторону Ольгино образовалась пробка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в ДТП с Lexus на «Нарве» пострадала семилетняя девочка и четверо взрослых. Пострадавшие были госпитализированы.