В тройном ДТП на трассе Петербург — Ручьи сильно пострадали два человека

На трассе Петербург — Ручьи произошло ДТП с участием трех легковых авто. Два человека получили тяжелые травмы.

Авария случилась в субботу, 19 сентября. По предварительным данным, ВАЗ-2115 выехал на полосу встречного движения и столкнулся с мусоровозом Volvo. После этого отечественная машина врезалась во встречную LADA Largus.

Как сообщили в пресс-службе УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, в результате столкновения в больницу в тяжелом состоянии увезли мужчину и женщину, находившихся в ВАЗ.

В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что тройное ДТП с Mercedes собрало пробку на Приморском шоссе. Машины выстроились «паровозиком».