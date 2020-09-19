Грузовик попал в ДТП и засыпал Новоприозерское шоссе дровами

Грузовик попал в ДТП и засыпал Новоприозерское шоссе дровами
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

На Новоприозерском шоссе в Ленобласти произошло ДТП с участием грузовика. Транспортное средство перевозило дрова, которые оказалась усыпана проезжая часть.

Дорожный инцидент случился в субботу, 19 сентября. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, большегруз стоит за поворотом на Игору. У транспортного средства слетело колесо, в результате дровами засыпало дорогу.

В настоящее время выясняются подробности происшествия.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в тройном ДТП на трассе Петербург — Ручьи сильно пострадали два человека. Их госпитализировали в тяжелом состоянии.

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