МИД РФ прокомментировал возможное введение санкций ЕС против Белоруссии

МИД РФ прокомментировал возможное введение санкций ЕС против Белоруссии
Реакция Евросоюза на заявление МИД РФ ещ не последовала. Фото: pixabay.com

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова выразила позицию ведомства относительно планов Евросоюза по введению санкций против Белоруссии ввиду политического кризиса в стране.

По мнению министерства, введение санкций не приведет к восстановлению стабильности, а лишь помешает наладить диалог и ослабить напряженность между народом и правительством. Кроме того, действия Европейского союза в МИДе назвали нелегитимными с точки зрения международного права.

В комментарии ведомства подчеркивается, что Евросоюз осуществляет «недопустимое вмешательство» во внутреннюю политику республики. Кроме того, пишет Захарова, попытки европейских стран «раскачивать лодку» непременно вынудят прибегнуть к ответным мерам.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что, по словам белорусских властей, в тюрьмах страны нет политических заключенных.

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