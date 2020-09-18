В Белоруссии отрицают наличие политзаключенных в стране

В мире широко обсуждается ситуация с правами человека в республике.

Постпред Белоруссии при женевском отделении ООН Юрий Амбразевич заявил, что в стране отсутствуют политические заключенные. Он также уверяет, что в отношении задержанных протестующих не применяют сексуальное насилие. Об этом пишет РИА Новости.

«Есть люди, которые взяты под стражу в рамках конкретных уголовных дел в соответствии с Уголовным кодексом»,

— пояснил представитель Белоруссии.

Напоминаем, что протестные акции в республике начались после президентских выборов, которые состоялись 9 августа. Многие не поверили в честность победы Александра Лукашенко и вышли на митинг. До сих пор власти и местные жители не могут договориться.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Белоруссия готовит ответ на санкции ЕС.