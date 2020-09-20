Ученые выяснили, что пчелы поддаются дрессировке

Аргентинские ученые установили, что пчел можно дрессировать — это открытие позволит использовать насекомых для повышения сбора урожая.

Специалистам в рамках экспериментам удалось научить пчел опылять исключительно подсолнухи. Эксперты надеются, что это достижение получится повторить, но уже с сельскохозяйственными растениями. Для дрессировки пчел ученые разработали искусственный ароматизатор с запахом подсолнечника и добавили этот аромат в подкормку для ульев.

В результате насекомые стали собирать нектар и пыльцу только с этих цветов. Подобный эксперимент увеличил сбор семян практически вполовину, на 40%. Таким образом, специалисты могут разрабатывать для пчел целенаправленную стратегию опыления.

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