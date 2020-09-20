Ученые выяснили, что пчелы поддаются дрессировке

Ученые выяснили, что пчелы поддаются дрессировке
Ученые могут разрабатывать для пчел целенаправленную стратегию опыления. Фото: pixabay.com

Аргентинские ученые установили, что пчел можно дрессировать — это открытие позволит использовать насекомых для повышения сбора урожая.

Специалистам в рамках экспериментам удалось научить пчел опылять исключительно подсолнухи. Эксперты надеются, что это достижение получится повторить, но уже с сельскохозяйственными растениями. Для дрессировки пчел ученые разработали искусственный ароматизатор с запахом подсолнечника и добавили этот аромат в подкормку для ульев.

В результате насекомые стали собирать нектар и пыльцу только с этих цветов. Подобный эксперимент увеличил сбор семян практически вполовину, на 40%. Таким образом, специалисты могут разрабатывать для пчел целенаправленную стратегию опыления.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что зерна кофе могут помогать в борьбе с онкологическими заболеваниями.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
дрессировка пчелы ученые


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Ученые нашли возможную причину возникновения мигрени
Археологи считают, что первобытные люди использовали горячие источники для ...
Ученые выяснили, что пчелы поддаются дрессировке
Жители Петербурга приняли участие в «Кроссе нации» в честь ...
Волонтеры собрали в Муринском лесу более 2 тонн мусора
Адвокат Пашаев признался, что получил гонорар за защиту Михаила Ефремова
Самая пожилая женщина на планете поставила рекорд по долголетию в Японии
В Ленобласти на землях запаса высадили 57 гектаров леса