Ученые назвали пользу кофе в борьбе с раком

Ученые назвали пользу кофе в борьбе с раком
Названа польза кофе. Фото: pixabay.com

Ученые из Института рака Даны-Фарбера открыли необычную пользу кофе. Употребление нескольких чашек в день может помочь больным раком пациентам.

О пользе кофе в борьбе с раком сообщается в статье, которая была опубликована в JAMA Oncology.

К неожиданным выводам специалисты пришли, проанализировав данные более тысячи пациентов. Они проходили лечение от метастатического рака толстой и прямой кишки. Те, кто употреблял две и более чашек кофе в день прожили больше или отдалили время обострения болезни по сравнению с теми, кто кофе не употреблял. Результаты оказались актуальны даже для напитка без кофеина.

Пока точных причинно-следственных связей ученые не установили.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что ихтиологи рассказали о самой большой рыбе, известной человечеству, — китовой акуле.

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