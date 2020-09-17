Ученые рассказали о самой крупной рыбе в мире

Ихтиологи провели исследование и пришли к выводу, что самой большой рыбой, известной человечеству, является китовая акула. Сейчас пытаются выяснить, верны ли их доводы насчет того, что самки крупнее самцов.

Как сообщает N+1, на протяжении долгих лет научные сотрудники проводили замеры большого числа китовых акул. Этот вид обитает у рифа Нингалу в Индийском океане у северо-западного побережья Австралии.

Им удалось выяснить, что самки растут медленнее, чем самцы. Однако при этом самкам удается достичь более внушительных размеров — самая большая женская особь китовой акулы достигала 14,5 метров. А особи мужского пола вырастают лишь до 7-8 метров в длину.

Также стало известно, что рост китовых акул останавливается через 30 лет после рождения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ученым удалось обнаружить в янтаре следы спермы возрастом 100 миллионов лет.