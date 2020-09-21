В Китае в результате нападения возле школы ножом ранены пять детей

На юге Китая в результате нападения с ножом рядом с детским садом и школой пострадали семь человек, пятеро из них — дети.

Инцидент произошел ранним утром понедельника, 21 сентября, в городе Гуанчжоу Как сообщило Центральное телевидение Китая, пострадавшими стали семеро человек, четверо из них — школьники начальных классов, а также еще один ученик детсада. Пострадавших госпитализировали, двое несовершеннолетних получили тяжелые травмы.

Сам злоумышленник тоже был ранен. Его задержали. В настоящее время устанавливаются причины произошедшего.

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