В Турции гостиничный микроавтобус насмерть сбил российскую туристку

Пенсионерка не видела приближение фургона, так как была повернута к нему спиной. Фото: pixabay

Пенсионерка не видела приближение фургона, так как была повернута к нему спиной. Фото: pixabay

Российская туристка погибла в дорожном происшествии, находясь на отдыхе в Турции.

Трагедия случилась в Кемере. 65-летняя гражданка РФ попала под колеса служебного микроавтобуса, когда вышла из отеля. Водитель транспорта задавил женщину, сдавая назад.

Как сообщили РИА Новости, ссылаясь на информацию газеты Milliyet, очевидцы сразу же сообщил об этом в экстренные службы. Однако спасти женщину прибывшим на место ДТП медикам не удалось.

По факту случившегося началась проверка. Водителя микроавтобуса задержали.

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