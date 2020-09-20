В Тюмени из-за взрыва газа пострадали двое

Одного травмированного увезли в больницу. В результате инцидента частично разрушены две квартиры.

В Тюмени в одном из многоквартирных домов произошел взрыв газа сегодня, 20 сентября. Об этом сообщает ТАСС. Все случилось на улице 50 ВЛКСМ – на место вызвали сотрудников спецслужб, которые эвакуировали из дома 85 человек. Спасатели насчитали двоих пострадавших, одного из которых госпитализировали. Другой гражданин находится в нормальном состоянии, он отделался порезом и не нуждается в помощи врачей. В результате взрыва частично разрушены две квартиры, но несущие стены не повреждены.

Пока непонятно, что стало причиной инцидента.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что анонимы пообещали взрыв полупустому университету правосудия в Петербурге. Большую эвакуацию, впрочем, проводить не пришлось. Сейчас все студенты обучаются удалено. В здании находились только сотрудники.