В Тюмени из-за взрыва газа пострадали двое

В Тюмени из-за взрыва газа пострадали двое
Несущие стены здания не повреждены. Фото: pixabay.com

Одного травмированного увезли в больницу. В результате инцидента частично разрушены две квартиры.

В Тюмени в одном из многоквартирных домов произошел взрыв газа сегодня, 20 сентября. Об этом сообщает ТАСС. Все случилось на улице 50 ВЛКСМ – на место вызвали сотрудников спецслужб, которые эвакуировали из дома 85 человек. Спасатели насчитали двоих пострадавших, одного из которых госпитализировали. Другой гражданин находится в нормальном состоянии, он отделался порезом и не нуждается в помощи врачей. В результате взрыва частично разрушены две квартиры, но несущие стены не повреждены.

Пока непонятно, что стало причиной инцидента.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что анонимы пообещали взрыв полупустому университету правосудия в Петербурге. Большую эвакуацию, впрочем, проводить не пришлось. Сейчас все студенты обучаются удалено. В здании находились только сотрудники.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
газ пострадавшие тюмень


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Тюмени из-за взрыва газа пострадали двое
В Петербурге возбудили уголовное дело из-за оставленного в коляске ребенка ...
СКА обыграл «Торпедо» со счетом 2:1
«Зенит» интересуется покупкой футболиста «Манчестер Юнайтед»
Певица Рита Дакота в ужасе: её удерживают в Турции из-за положительного ...
Россия возобновила авиасообщение с четырьмя странами
В Петербурге открылась 61-я Международная математическая олимпиада
На Гражданском каршеринг перевернулся от столкновения с такси