Анонимы пообещали взрыв полупустому университету правосудия в Петербурге

Анонимы пообещали взрыв полупустому университету правосудия в Петербурге
Северо-Западный филиал РГУП. Фото: vk.com/rsuj_spb

Анонимы продолжают «минировать» здания в Петербурге. На этот раз не повезло Северо-Западному филиалу Российского государственного университета правосудия.

Об этом в пятницу, 18 сентября, сообщает объединенная пресс-служба судов в Петербурге. Уточняется, что филиал университета был эвакуирован после того, как в вуз поступило электронное письмо.

«Здание университета заминировано, будет взрыв», — утверждают анонимы в сообщении. В качестве отправителя указали Константина Малофеева.

Большую эвакуацию, впрочем, проводить не пришлось. Сейчас все студенты обучаются удалено. В здании находились только сотрудники.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что петербургский «Военмех» закрыли до особого распоряжения.

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