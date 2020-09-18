Петербургский «Военмех» закрылся до особого распоряжения

Петербургский «Военмех» закрылся до особого распоряжения
Главный корпус "Военмеха". Фото: voenmeh.ru

В пятницу, 18 сентября, студенты были освобождены от занятий в Балтийском государственном техническом университете «Военмех» имени Устинова.

Информация о временном закрытии появилась на официальной странице учреждения в социальной сети «Вконтакте». Согласно словам ректора, вуз вновь откроет свои двери для учащихся и сотрудников после особого распоряжения. Сегодня же учебная деятельность будет реализована в дистанционном формате.

Также, временно полностью приостановлена работа приемной комиссии и других отделений ВУЗа.

Причиной такого решения стало письмо от неизвестного, который сообщил в своем послании, что здание заминировано и его ждет взрыв. Об этом студенты вуза рассказали в социальных сетях.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржца приговорили к 3 годам колонии-поселения за ложное минирование.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
военмех закрытие ложное минирование


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербуржцу с когнитивным расстройством дали условный срок за избиение женщины
Петербургский «Военмех» закрылся до особого распоряжения
В Петербурге предъявили обвинение грабителю и насильнику, нападавшему на школьниц
В Петербурге озвучили победителей конкурса на проект парка «Тучков ...
Блогер-экстремал поставит в Пулково рекорд по трек-пулу со «Спортолетом»
В Комздраве опровергли информацию о снижении зарплаты медикам больницы ...
Глава Центра Алмазова объяснил разницу между первой и второй волной коронавируса
В Петербурге из-за шторма закрыли парки и скверы