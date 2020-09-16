Петербуржца приговорили к 3 годам колонии-поселения за ложное минирование

Петербуржца приговорили к 3 годам колонии-поселения за ложное минирование
Обвиняемый после оглашения приговора взят под стражу в зале суда немедленно. Фото: pixabay.com

Московский районный суд признал виновным местного жителя, который сообщил экстренным службам заведомо ложную информацию о минировании.

По данным правоохранительных органов, в декабре прошлого года обвиняемый, находясь в своей квартире в одном из домов по Московскому проспекту, из хулиганских побуждений позвонил по экстренному телефону «112» и сообщил оператору, что он планирует взорвать станцию метро «Московская». Отметим, что мужчина был изрядно пьян.

При этом сам подсудимый вину признает лишь частично, утверждая, что действительно звонил нетрезвым в экстренную службу, однако намерений сообщать о заминировании подземки не имел. Тем не менее, ранее злоумышленник уже привлекался к ответственности за аналогичное правонарушение. Учитывая все обстоятельства, суд приговорил петербуржца к трем годам колонии-поселения.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что орудующие в Петербурге больше года лжеминеры продолжают пугать горожан.

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