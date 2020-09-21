В Буграх спасатели около часа тушили полыхающую легковушку

В Буграх спасатели около часа тушили полыхающую легковушку
Спасателям потребовалось менее часа на ликвидацию пламени. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

Во Всеволожском районе Ленобласти сегодня утром загорелся припаркованный автомобиль. Обошлось без пострадавших.

Возгорание случилось в понедельник, 21 сентября, в поселке Бугры. В 04:27 на пульт дежурного поступил сигнал о ЧП, после чего на место сразу же выехали спасатели.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по области, легковушка была припаркована у одного из домов в Буграх. Машина горела по всей площади.

Спасателям потребовалось менее часа на ликвидацию пламени. В 05:11 пожар был полностью потушен.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ломоносовском районе Ленобласти огонь охватил 15 «квадратов» бани.

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ГУ МЧС России по Ленобласти пожар происшествия


 

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