В Ломоносовском районе полыхала баня

В Ломоносовском районе Ленобласти огонь охватил 15 «квадратов» бани. С пожаром боролись 8 пожарных.

Возгорание произошло в понедельник, 21 сентября, в сельском поселении Виллозское, СНТ Можайское. Сигнал о ЧП поступил на пульт управления диспетчера в 01:50, к месту незамедлительно выехали восемь сотрудников на двух пожарных машинах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по области, огонь охватил 15 квадратных метров постройки.

Ликвидировать открытый огонь удалось за час. В настоящее время выясняются причины произошедшего.

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