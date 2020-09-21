В Ломоносовском районе полыхала баня

В Ломоносовском районе полыхала баня
Пожарные оперативно справились с огнем. Фото: pixabay

В Ломоносовском районе Ленобласти огонь охватил 15 «квадратов» бани. С пожаром боролись 8 пожарных.

Возгорание произошло в понедельник, 21 сентября, в сельском поселении Виллозское, СНТ Можайское. Сигнал о ЧП поступил на пульт управления диспетчера в 01:50, к месту незамедлительно выехали восемь сотрудников на двух пожарных машинах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по области, огонь охватил 15 квадратных метров постройки.

Ликвидировать открытый огонь удалось за час. В настоящее время выясняются причины произошедшего.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что спасатели тушили пожар в подвале дома на Большой Розничной. Вспыхнула обстановка помещения площадью 10 квадратных метров.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
ГУ МЧС России по Ленобласти пожар происшествия


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Таксист протаранил ограждение и собрал пробку на Пискаревском проспекте
В Ленобласти будет дождливо в понедельник
Петербург накроет теплый атмосферный фронт
Утром Петербург стоит в 5-балльных пробках
В Петербурге мужчина умер после поездки в автозаке
В Буграх спасатели около часа тушили полыхающую легковушку
Новый адвокат Ефремова объяснил требование «условки» для актера
В Ломоносовском районе полыхала баня