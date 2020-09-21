Даты «Нашествия» определят зрители фестиваля

Оргкомитет фестиваля «Нашествие» объявил о том, что впервые в истории крупнейшего в России музыкального фестиваля даты его проведения в 2021 году определят зрители своим голосованием на сайте «главного приключения года».

По словам управляющего фестивалем Евгении Киселевой, после вынужденного переноса фестиваля летом 2020 года, новое «Нашествие» максимально разворачивается в сторону своего зрителя.

«Раньше мы никогда не предлагали зрителям выбирать даты нового «Нашествия», всегда назначали их сами, исходя из традиций, прогнозов и своих представлений о прекрасном. Насколько я знаю, так поступают все оргкомитеты всех фестивалей в России, да и в мире тоже. Но, признаюсь, мы были так вдохновлены той поддержкой, которую оказали нам наши зрители после вынужденного, из-за пандемии, переноса фестиваля с июля 2020-го на лето 2021 года, что мы решили максимально развернуть фестиваль навстречу своей благодарной публике. Мы предлагаем всем гостям «Нашествия» выбрать и проголосовать за удобные им даты, а мы примем то решение, за которое проголосует большинство», — рассказала НСН Евгения Киселева.

Голосование по выбору новых дат «Нашествия-2021» состоится на официальном сайте фестиваля www.nashestvie.ru

Как рассказал НСН медиадиректор «Нашествия» Сергей Горбачев, проголосовать все желающие смогут в течение двух недель: