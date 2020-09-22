Названо самое подходящее время для просьб о повышении зарплат

Названо самое подходящее время для просьб о повышении зарплат
Раскрыты способы добиться повышения зарплаты. Фото: pixabay.com

Осень является, пожалуй, лучшим временем года для того, чтобы просить повысить заработную плату.

Такое мнение высказала генеральный директор рекрутинговой компании ProPersonnel Татьяна Долякова. Она также рассказала, как добиться положительного ответа от начальства.

Как пояснил Долякова радио Sputnik, компании принимают бюджет на следующий год в конце календарного года. Самая внушительная статья расходов – зарплаты сотрудникам. Как раз в это время сотрудник и может попросить повысить заработную плату.

Однако, добавляет специалист, для повышения заработной платы должны быть основания – например, готовность взять дополнительную работу.

А вот использование шантажа, заметила эксперт, — плохая стратегия. Таким способом можно добиться увольнения.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что министерство финансов намерено сократить траты на зарплаты чиновникам и вооружение.

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