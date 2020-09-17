Минфин сократит траты на зарплаты чиновников и вооружение

Минфин сократит траты на зарплаты чиновников и вооружение
Пока непонятно, о каких цифрах идет речь. Фото: Pixabay

Такое решение поможет сбалансировать госбюджет.

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что правительство уже работает над распределением госбюджета на ближайшее время. Об этом пишет РИА Новости. Чтобы сбалансировать его, нужно сократить некоторые статьи расхода. Ожидается, что будут сокращены программы на вооружение, а в 2021 году проиндексируют зарплаты чиновников.

Благодаря этому, власти выйдут на сбалансированные принципы бюджетной политики в 2022 году. Пока что конкретные цифры не называются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что размер материнского капитала увеличится. Мы рассказали, на что его можно потратить.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
госбюджет минфин


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Минфин сократит траты на зарплаты чиновников и вооружение
Утро в Петербурге началось с небольших пробок
В Петербурге полицейского подозревают в пособничестве автоугонщикам
В Красноярске после пожара задержали директора клиники
В Выборге огонь с одной машины перекинулся на другую
В домах Петербурга станет теплее
Борис Моисеев находится в тяжелейшем состоянии
Любовница Тарзана обнародовала интимные кадры с бодибилдером