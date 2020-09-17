Минфин сократит траты на зарплаты чиновников и вооружение

Такое решение поможет сбалансировать госбюджет.

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что правительство уже работает над распределением госбюджета на ближайшее время. Об этом пишет РИА Новости. Чтобы сбалансировать его, нужно сократить некоторые статьи расхода. Ожидается, что будут сокращены программы на вооружение, а в 2021 году проиндексируют зарплаты чиновников.

Благодаря этому, власти выйдут на сбалансированные принципы бюджетной политики в 2022 году. Пока что конкретные цифры не называются.

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