Размер материнского капитала увеличится. На что его можно потратить

Gazeta.SPb.ru рассказывает о предстоящей индексации материнского капитала, новых предложениях по его использованию, а также напоминает о том, куда эти средства можно направить сейчас.

Размер материнского капитала в 2021 году составит 483 тыс. 882 руб. на первого ребенка и 639 тыс. 432 руб. на второго. Об этом сообщает Министерство труда со ссылкой на проект бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) на следующий год и плановый период 2022 и 2023 гг. Возможно, список целей, на которые можно будет потратить эти деньги, расширится и в него войдет, например, ремонт квартиры. С такой инициативой в правительство России намерен обратиться Общероссийский народный фронт (ОНФ).

Напомним, средства материнского капитала могут быть частично или полностью направлены на образование детей, улучшение жилищных условий (при этом ремонт жилого помещения таковым не является), формирование накопительной части пенсии матери, социальную адаптацию и интеграцию в общество детей-инвалидов. Если семья соответствует некоторым условиям, то из средств маткапитала можно оформить ежемесячную выплату.

Заявление о распоряжении средствами из материнского капитала можно подать в любое время по истечении 3 лет с момента рождения того ребенка, после появления которого у вас возникло право на получение этих денег. Для оформления понадобятся: само заявление, паспорт гражданина РФ, свидетельство о рождении (или усыновлении) всех детей, документы, подтверждающие российское гражданство ребенка, рожденного или усыновленного после 1 января 2007 года, а также удостоверяющие личность и полномочия законного представителя или доверенного лица. В отдельных случаях следует предоставить сведения, подтверждающие смерть женщины (родителей), родившей или усыновившей детей, объявление ее умершей либо лишение родительских прав.

За получением сертификата на материнский капитал следует обратиться в любой территориальный орган ПФР по выбору независимо от места жительства (пребывания) или фактического проживания в МФЦ.