Путин подписал закон о расширении материнского капитала

Маткапитал теперь можно получать за первого ребенка. Фото: unsplash.com

Маткапитал теперь можно получать за первого ребенка. Фото: unsplash.com

Программа материнского капитала в России будет расширена. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в воскресенье, 1 марта.

Поправки к отдельным законодательным актам по вопросам, связанным с материнским капиталом, были подготовлены после обращения Путина к Федеральному собранию.

Согласно закону, программа материнского (семейного) капитала продлена до конца 2026 года. Сумма также подвергнется ежегодной индексации.

Претендовать на выплату теперь смогут семьи, которые с 2020 года впервые стали родителями. Размер маткапитала для них составит 466 тыс. 617 рублей. При рождении или усыновлении второго и последующих детей будет выплачиваться по 616 тыс. 617 рублей.

Срок оформления маткапитала сократили до пяти дней. Получить деньги семьи смогут в течение 10-30 дней.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге региональную программу выплаты маткапитала продлили до 2027 года.