ЗакС Петербурга продлил срок действия региональной программы маткапитала до 2027 года

Парламентарии Северной столицы в третьем чтении приняли законопроект о продлении региональной программы выплаты материнского капитала до 2027 года.

Инициатором предложения выступила партия «Единая Россия», автором пояснительной записки к законопроекту является Александр Тетердинко. Реализация идеи напрямую связана с исполнением послания президента Федеральному собранию, озвученного 15 января 2020 года.

Согласно законопроекту, выплаты будут действовать до 31 декабря 20226 года. Право на получение материнского капитала представляется семьям с несколькими детьми.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, как идет разработка законопроекта о выплате материнского капитала женщинам, у которых родился первенец. По словам члена Госдумы Ольги Окуневой, есть вероятность, что закон примут весной 2020 года.