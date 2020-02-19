ЗакС Петербурга продлил срок действия региональной программы маткапитала до 2027 года

ЗакС Петербурга продлил срок действия региональной программы маткапитала до 2027 года
Депутаты также отмечают необходимость финансовой поддержки девушек, впервые ставших мамами. Фото: pixabay.com

Парламентарии Северной столицы в третьем чтении приняли законопроект о продлении региональной программы выплаты материнского капитала до 2027 года.

Инициатором предложения выступила партия «Единая Россия», автором пояснительной записки к законопроекту является Александр Тетердинко. Реализация идеи напрямую связана с исполнением послания президента Федеральному собранию, озвученного 15 января 2020 года.

Согласно законопроекту, выплаты будут действовать до 31 декабря 20226 года. Право на получение материнского капитала представляется семьям с несколькими детьми.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, как идет разработка законопроекта о выплате материнского капитала женщинам, у которых родился первенец. По словам члена Госдумы Ольги Окуневой, есть вероятность, что закон примут весной 2020 года.

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