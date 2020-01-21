Стали известны сроки начисления маткапитала на перого ребёнка

Ольга Окунева прокомментировала детали закона об оформлении материнского капитала на первенца.

«Как только будут законопроекты в Государственной думе, если над ними будет работать наш комитет, будем делать это в максимально короткие сроки и в рабочем порядке. Мы с профильным министерством обсуждаем эти вопросы. Конкретные даты назвать сложно, поскольку нет ещё внесения законопроекта в Государственную думу», — первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей рассказала об этом НСН.

Она предположила, что данный закон будет принят весной, в максимально короткие сроки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что материнский капитал будет проиндексирован на размер годовой инфляции. Сертификат на получение маткапитала граждане могут получить после рождения или усыновления второго и последующего ребенка.