Материнский капитал проиндексируют

Материнский капитал будет проиндексирован на размер годовой инфляции.

Сертификат на получение маткапитала граждане могут получить после рождения или усыновления второго и последующего ребенка. Использовать его можно на улучшение жилищных условий, для формирования материнской пенсии, для интеграции в общество детей-инвалидов.

На данный момент сумма выплат составляет больше 543 тыс. рублей.

В Пенсионном фонде отметили, что программа материнского капитала предусматривает также компенсацию неиспользованной суммы денег. Если родители использовали часть суммы, то компенсирован будет остаток по счету. Об этом «Российской газете» сообщили в Пенсионном фонде России.

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