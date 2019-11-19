Уголовное дело о мошенничестве с землей в Ленобласти ушло в суд

Уголовное дело троих человек, обвиняемых в мошенничестве с землей в Ленобласти, направлено в Петроградский районный суд, сообщили в прокуратуре Ленобласти

Фигурантами уголовного дела стали бывший чиновник ФГУП «ФКП Росреестра» по Ленобласти, гендиректор ООО «НПИП Квадрант-В» и кадастровый инженер той же организации. Они обвиняются в мошенничестве.

По версии следствия, в период с апреля 2016 года по январь 2017 года, трое обвиняемых совместно с еще двумя другими людьми незаконным путем приобрели право собственности на земли во Всеволожском районе Ленобласти. Они сместили границы земельных сельскохозяйственных участков ЗАО «Выборгское», нанеся ущерб в 91,7 млн рублей.

Помимо этого, в течение 2016 года злоумышленники так же незаконно приобрели право собственности на земли «ЗАО Щеглово». Тут ущерб составил 94,5 млн рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Генпрокуратуру вернули дело мошеннического «Семейного капитала».