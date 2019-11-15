В Генпрокуратуру вернули дело мошеннического «Семейного капитала»

Октябрьский районный суд вернул материалы уголовного дела основателей кредитного потребительского кооператива «Семейный капитал» в Генеральную прокуратуру.

Финансовая пирамида принесла преступникам 44 миллиона рублей. Обвинительное заключение для четырех фигурантов дела, Игоря Белоусова, Алексея и Галины Васянович, а также Наталии Верховой, утвердили, однако позже обнаружили в нем нарушения.

По мнению суда, обвинение составлено без конкретных указаний совершенных преступлений, имеющих значение для уголовного дела. В фабуле отсутствуют такие необходимые факты, как адреса, время и место встреч для передачи денежных средств и много другое.

Напомним, в мае 2019 года четверых мошенников приговорили к 4 годам заключения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге мошенники предложили пенсионеру помочь в снятии денег с карты. В итоге злоумышленники похитили у пожилого мужчины миллион рублей.