Ученые объяснили, почему запивать осеннюю депрессию алкоголем крайне опасно

Ученые объяснили, почему запивать осеннюю депрессию алкоголем крайне опасно
Названа опасность употребления алкоголя при депрессии. Фото: pixabay.com

Употреблять алкоголь во время осенней депрессии очень опасно. Спиртное улучшает настроение лишь временно.

Об этом рассказал руководитель отдела клинической и профилактической суицидологии центра им. В.П. Сербского Борис Положий. Как пояснил специалист в интервью радио Sputnik, у кратковременного улучшения настроения есть куда менее приятные последствия – привычка к алкоголю, учащение депрессий.

Если у человека не получается справиться с депрессией, рекомендуется обратиться к специалисту. Он может назначить прием антидепрессантов.

Однако попробовать побороть депрессию можно и самому: помогают физические упражнения или хотя бы прогулки.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что ученые нашли возможную причину возникновения мигрени. Выводами поделились японские специалисты.

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