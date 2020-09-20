Ученые нашли возможную причину возникновения мигрени

Ученые нашли возможную причину возникновения мигрени
Мигрень, возможно, удастся предотвращать с помощью лекарственной терапии. Фото: pixabay.com

Сегодня специалисты до сих пор не располагают точной информацией не только о причинах возникновения мигрени, но даже об эффективных средствах борьбы с этим недугом. Кажется, японские ученые сделали первый шаг к пониманию природы болезни.

Предположительно, мигрень провоцирует, в том числе, перевозбуждение нейронов мозга. Кроме того, этому заболеванию предшествует кортикальная депрессия, когда гиперактивный период сменяется упадком сил. Специалисты из Японии предположили, что влиять на это может возбуждающий медиатор глутамат, если в процессе его передачи мозгом случается ошибка.

Таким образом, предотвратить возникновение мигрени может лекарственная терапия, направленная на восстановление этого процесса. Гипотеза ученых подтвердилась экспериментом с участием мышей. Тем не менее, говорить об изобретении действенного способа борьбы с мигренью еще рано.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что японские ученые определили причины изменения чувства времени с возрастом.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
здоровье мигрень японские ученые


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Ученые нашли возможную причину возникновения мигрени
Археологи считают, что первобытные люди использовали горячие источники для ...
Ученые выяснили, что пчелы поддаются дрессировке
Жители Петербурга приняли участие в «Кроссе нации» в честь ...
Волонтеры собрали в Муринском лесу более 2 тонн мусора
Адвокат Пашаев признался, что получил гонорар за защиту Михаила Ефремова
Самая пожилая женщина на планете поставила рекорд по долголетию в Японии
В Ленобласти на землях запаса высадили 57 гектаров леса