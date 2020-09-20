Ученые нашли возможную причину возникновения мигрени

Сегодня специалисты до сих пор не располагают точной информацией не только о причинах возникновения мигрени, но даже об эффективных средствах борьбы с этим недугом. Кажется, японские ученые сделали первый шаг к пониманию природы болезни.

Предположительно, мигрень провоцирует, в том числе, перевозбуждение нейронов мозга. Кроме того, этому заболеванию предшествует кортикальная депрессия, когда гиперактивный период сменяется упадком сил. Специалисты из Японии предположили, что влиять на это может возбуждающий медиатор глутамат, если в процессе его передачи мозгом случается ошибка.

Таким образом, предотвратить возникновение мигрени может лекарственная терапия, направленная на восстановление этого процесса. Гипотеза ученых подтвердилась экспериментом с участием мышей. Тем не менее, говорить об изобретении действенного способа борьбы с мигренью еще рано.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что японские ученые определили причины изменения чувства времени с возрастом.