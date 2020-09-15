Ученые выяснили, почему с возрастом меняется ощущение времени

Японские ученые смогли разгадать загадку, почему с возрастом люди по-разному начинают ощущать время.
Оказалось, что такой феномен связан с тем, что чувствительные ко времени нейроны головного мозга с годами изнашиваются. В результате восприятие времени искажается.
Результаты исследования представили в журнале Journal of Neuroscience. Многие люди замечают, что с возрастом время летит быстрее. Как выяснилось, ощущение это вовсе не субъективное.
За отсчет времени в мозге отвечают нейроны надкраевой извилины теменной доли. Со временем они «устают» и начинают отставать от других нейронов. В результате у пожилых людей время летит быстрее, а сами они не могут уложиться в короткие сроки, думая, что время у них еще есть.
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