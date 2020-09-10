Ученые нашли необычный фактор, который продлевает жизнь

Ученые нашли необычный фактор, который продлевает жизнь
Ученые нашли способ продлить жизнь. Фото: Pixabay

Ученые из США выяснили, что внутренний температурный режим способен влиять на здоровье и продолжительность жизни человека.

Результаты исследований опубликовали в журнале Science Signaling. Ученые из института в Калифорнии сравнили метаболические реакции при ограничении калорий у двух групп мышей. При этом одну группу содержали при комнатной температуре в 22 градуса Цельсия, а другую – при 30 градусах.

В каждой группе мыши были разбиты на подгруппы, в некоторых из них мышам постепенно снижали количество пищи.

Собранные данные показали, что оздоровительный эффект низкокалорийной диеты возрастал у мышей, содержащихся при комнатной температуре, поскольку у них в больших количествах вырабатывались молекулы оксида азота и нейропептид лейцин-энкефалин.

Ранее gazeta.spb.ru писала об опасности алкоголя для диабетиков.

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