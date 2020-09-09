Ученые рассказали об опасности алкоголя для диабетиков

Ученые рассказали об опасности алкоголя для диабетиков
Алкоголь грозит диабетикам повышенным давлением. Фото: pixabay.com

В США провели первое масштабное исследование связи между потреблением алкоголя, гипертонии и диабетом второго типа.

Его результаты опубликовали в журнале Journal of the American Heart Association. Оказалось, что употребление восьми и более порций алкоголя в неделю серьезно может повысить у диабетиков риск развития гипертонии. При этом под порцией понимается 350 мл пива, 140 мл вина или 40 мл крепких напитков.

В эксперименте с участием добровольцев также учитывали другие факторы, в том числе курение, уровень холестерина и ожирение.

Так специалисты пришли к выводам, что даже умеренное потребление алкоголя увеличивает риск повышения артериального давления на 79%, а риск развития гипертонии первой степени – на 66%.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что петербургские ученые смогли разработать аппарат, который позволяет оперативно выявлять проблемы с сердечно-сосудистой системой.

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