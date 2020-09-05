В Петербурге ученые разработали аппарат для экспресс-диагностики состояния сердца и сосудов

В Петербурге ученые разработали аппарат для экспресс-диагностики состояния сердца и сосудов
Прибор подскажет, если с сердцем что-то не так. Фото: Pixabay

Ученые ЛЭТИ представили разработку, призванную оперативно выявлять проблемы с сердечно-сосудистой системой.

Изобретение петербургских специалистов оценили не военно-техническом форуме «Армия-2020». Прибор позволяет человеку быстро проводить исследование состояния сердца и сообщает, когда он нуждается в помощи. Об этом сообщает пресс-служба ЛЭТИ.

Известно, что удобство аппарата состоит в том, что пациент может использовать его сам. Разработка фиксирует электрокардиосигналы, анализирует их и дает соответствующую реакцию в режиме реального времени. В некоторых случаях прибор порекомендует снизить нагрузки, а при выявлении более серьезных нарушений посоветует человеку обратиться за медицинской помощью.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ученым удалось вырастить человеческое сердце из стволовых клеток.

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