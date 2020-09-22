Мужчина с баллончиком отобрал у бывшей одноклассницы сумку на Композиторов

В Выборгском районе Петербурга мужчина с газовым баллончиком отобрал сумку у бывшей одноклассницы.

Преступный инцидент произошел в понедельник, 21 сентября, у дома №22 по улице Композиторов. В отдел полиции обратился мужчина с заявлением о том, что в отношении его сожительницы совершено разбойное нападение.

Как стало известно gazeta.spb.ru, 30-летняя женщина рассказала, что около 10 часов утра бывший одноклассник, брызнув в лицо из газового баллончика, выхватил у нее сумку, в которой находились 700 рублей и ключи от квартиры.

В этот же день стражи порядка задержали подозреваемого. По факту разбоя возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге мужчина похитил возлюбленную с целью женитьбы, ее отец пошел в полицию.