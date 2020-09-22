В Петербурге мужчина похитил возлюбленную с целью женитьбы, ее отец пошел в полицию

В Петербурге мужчина похитил возлюбленную с целью женитьбы, ее отец пошел в полицию
Мужчина посадил девушку в машину. Фото: pixabay

В Красносельском районе Петербурга мужчина похитил местную жительницу с целью женитьбы, но в его планы вмешался отец девушки.

Преступный инцидент произошел в понедельник, 21 сентября. В отдел полиции обратился мужчина с заявлением о том, что у дома №35 по улице Маршала Захарова похитили человека. Позже поступило сообщение от другого жителя.

Как стало известно gazeta.spb.ru, последний рассказал, что неизвестный, применив физическую силу в отношении его 20-летней дочери, насильно посадил ее авто марки «Киа Рио», после чего скрылся.

На следующий день девушку отпустили. Она объяснила правоохранителям, что была похищена знакомым с целью понуждения к вступлению в брак. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти две женщины под предлогом борьбы с коронавирусом похитили 63 тысячи рублей у 87-летней старушки.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
новости спб полиция похищение человека


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Власти Петербурга хотят увеличить среднюю продолжительность жизни горожан ...
Infinity отзывает в России почти 4 тысячи внедорожников
Kia запустила подписку на автомобили в Петербурге и еще шести городах
Доктор Мясников предупредил россиян об опасности народной медицины
В администрации Выборгского района Ленобласти продолжаются увольнения после ...
Пандемия коронавируса снизила выброс СО2 в атмосферу
Водитель большегруза перекрыл дорогу трамваям на Благодатной, уронив на ...
Юлия Пересильд ответила на слухи о романе с Романом Абрамовичем